الملك محمد السادس يترأس بالمضيق حفل استقبال بمناسبة عيد العرش المجيد

هبة بريس _ الرباط

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، بعد زوال اليوم الأحد بساحة عمالة الفنيدق-المضيق، بمدينة المضيق، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وفي مستهل هذا الحفل، جرت تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة.

إثر ذلك، تقدم للسلام على الملك محمد السادس وتهنئته بهذه المناسبة السعيدة عدد من الشخصيات المغربية والأجنبية.

وهكذا، تقدم للسلام على الملك محمد السادس السادة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وراشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين.

وتقدم للسلام على جلالته أيضا كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، ورئيس المحكمة الدستورية سعيد إهراي.

كما تقدم للسلام على الملك محمد السادس الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، و رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف، ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الحبيب المالكي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش.

وتقدم للسلام على جلالة الملك وسيط المملكة محمد بنعليلو، ورئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لطيفة أخرباش، ورئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بشير الراشدي، ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية خليهن ولد الرشيد، ووالي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة محمد امهيدية، ورئيس مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة عمر مورو..

إثر ذلك، تقدم للسلام على جلالة الملك الفريق محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول محمد هرمو قائد الدرك الملكي، والفريق الجوي محمد كديح مفتش القوات الملكية الجوية، والعميد البحري محمد الطحين مفتش البحرية الملكية، والعميد عز الدين خليد رئيس المكتب الثالث، واللواء جبران خالد مفتش القوات المساعدة (المنطقة الشمالية)، والعميد مصطفى احديود مفتش القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية)، و عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، ومحمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات.

كما تقدم للسلام على جلالته عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي سفير جمهورية الكاميرون محمدو يوسيفو، وعميد السلك الدبلوماسي العربي سفير مملكة البحرين خالد بن سلمان جبر المسلم، وعميد السلك الدبلوماسي الأوروبي سفير مملكة اسبانيا ريكاردو دييز هوشلايتنر رودريغيز، وعميد السلك الدبلوماسي الأمريكي سفير جمهورية البيرو فيليكس أرتورو شيبوكو كاسيدا، وعميدة السلك الدبلوماسي الآسيوي سفيرة دولة ماليزيا أسطاناه بانو بينتي اشري.

وتقدم للسلام على جلالة الملك أيضا، رؤساء الكنائس والبيع، ويتعلق الأمر بالمونسينيور اميليو روشا كراندي أسقف طنجة، والقس كارين توماس سميث رئيسة الكنيسة الأنغليكانية بالمغرب، ويوسف اسرائيل الحاخام الأكبر للدار البيضاء.

ويشكل تخليد الشعب المغربي في هذا اليوم، للذكرى الرابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، مناسبة لكافة مكونات الأمة لتجديد ولائهم وإخلاصهم، وتشبثهم المتين بأهداب العرش العلوي المجيد.

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