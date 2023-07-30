القطاع السياحي يحتضر بزاكورة.. إغلاق أكبر فندق بالمدينة
أعلن قبل أيام عن إغلاق فندق “رضا” أكبر فنادق إقليم زاكورة، بسبب الأزمة التي ضربت القطاع السياحي في السنوات الأخيرة.
ووقع عمال وموظفو فندق “رضا” بمدينة زاكورة على عريضة احتجاجية بعد الأوضاع المزرية التي ٱل إليها الفندق، بسبب الحجز على عدد من تجهيزاته ومنقولاته.
ووجد 26 من عمال الفندق المذكور أنفسهم في عطالة قسرية حيث فقدوا وظائفهم وأصبحوا يعيشون وضعا مادية مزريا بسبب توقف الشركة المشغلة عن سداد أجورهم.
وطالب الموقعون على العريضة التي توصلت الجريدة بنسخة منها بالتدخل العاجل لإنقاد مصائر 26 أسرة مهددة بالتشرد بعد انقطاع مصدر عيشها الوحيد.
ويرجع عدد من المراقبين تراجع البنية التحتية للقطاع السياحي بمدينة زاكورة إلى أسباب متعلقة بتداعيات كورونا والسياسات العمومية الموجهة للقطاع في غياب أية سياسة لدعم وحل مشاكل المؤسسات الفندقية التي تشكل القطاع الأول بالإقليم.
ويتوقع ذات المصدر تراجع عدد المؤسسات الفندقية بزاكورة واستمرار افلاس عدد من المؤسسات وتشريد المزيد من العمال والمستخدمين إذا استمر الوضع الحالي.
وزاد المصدر أن ذلك أثر بشكل كبير على الأنشطة والمؤتمرات والرياليات والمارثونات الدولية التي كانت تحتضنها المدينة حيث تحول أغلبها إلى مدن أخرى كمرزوكة وورزازات وأكادير والداخلة، مما يفوت عائدات مالية كبيرة على الإقليم.
6 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
نتمنى أن تعود زاگورة إلى سنواة هذه الصورة الجميلة، اما اليوم، سيدي، فقد أتى الجفاف على اغلب هذه الأشجار، و الكثير من الابار جفت، نتمنى أن يغيتنا الله، و الا فالفلاح البسيط اللذي يحب بستانه، يخلع نعاله كلما يريد أن يدخل اليه، يعمل من طلوع الشمس الي غروبها ،لا يمل و لا يكل، سيضر و مع العائلة الكبيرة ان يذهب عند أحد الابناء، في احد المدن الكبيرة : و هل هناك حلول تراها الدولة في بانقاد ما يمكن أنقاده في واحة درعة المترامية، هل ستصل قنواة التحلية، و توزع المياه مقابل باثمنة تحفيزية، لأن هؤلاء الفلاحون نشطون و جدي ن هناك من ناهز السبعين سنة و اكثر، و زال يعمل
الاغلاق هو مصير اكتر من الفنادق في القطاع سواءا كان في زكورة او غيرها في المغرب.
لان أصحاب الفنادق في المغرب ينطبق عليهم المثل المغربي الدي يقول:(لي بغاها كاع كيخليها كاع)
لما لأن القناعة لا يعرفونها وكدالك الارادة في الربح السريع.
لان الاثمنة مرتفعة جدا عوض ان يبيعوا منتجاتهم بتمن معقول ويستقطبون الكثرة من السواح حتى ون كانو من الداخل ولكن هم عكس دالك هدا في جميع المناطق هناك سعر المبيت في بعض الفنادق يصل الى 2700 درهم قنينة الماء ب 30 درهم اما الغداء والعشاء سوس الجيب او احدر الراس.
الان الناس ديال الداخل حتى بعض الأجانب لايدرون إلى الفنادق حتى النضر.
يكترون شقق مفروشة عائلة كلها بثمن 300 او 400درهم وانتهى الأمر.
الشيء الذي لا أفهم ويصعب فهمه هو ان الراتب الأدنى في المغرب ألفين درهم أو أقل وثمن المبين في الفندق يعادل راتب إسباني الذي يتقاضى الف أورو أو أكثر والخدمة جد عالية حتى ثمن القهوة أرخص من المغرب. من المستفيد من هذا الغلاء في السياحة والمعيشة ؟
صاحبة الصورة هو وزيرة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة ليلى بنعلي فلا علاقة لها بالموضوع
ملاحظة:
فاطمة الزهراء عمور هي وزيرة السياحة و المفروض هي من يجب أن تكون صورتها و ليست وزيرة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة ليلى بنعلي