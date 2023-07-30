ليلى بنعلي

القطاع السياحي يحتضر بزاكورة.. إغلاق أكبر فندق بالمدينة

2023-07-30 / 14:00
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلن قبل أيام عن إغلاق فندق “رضا” أكبر فنادق إقليم زاكورة، بسبب الأزمة التي ضربت القطاع السياحي في السنوات الأخيرة.

ووقع عمال وموظفو فندق “رضا” بمدينة زاكورة على عريضة احتجاجية بعد الأوضاع المزرية التي ٱل إليها الفندق، بسبب الحجز على عدد من تجهيزاته ومنقولاته.

ووجد 26 من عمال الفندق المذكور أنفسهم في عطالة قسرية حيث فقدوا وظائفهم وأصبحوا يعيشون وضعا مادية مزريا بسبب توقف الشركة المشغلة عن سداد أجورهم.

وطالب الموقعون على العريضة التي توصلت الجريدة بنسخة منها بالتدخل العاجل لإنقاد مصائر 26 أسرة مهددة بالتشرد بعد انقطاع مصدر عيشها الوحيد.

ويرجع عدد من المراقبين تراجع البنية التحتية للقطاع السياحي بمدينة زاكورة إلى أسباب متعلقة بتداعيات كورونا والسياسات العمومية الموجهة للقطاع في غياب أية سياسة لدعم وحل مشاكل المؤسسات الفندقية التي تشكل القطاع الأول بالإقليم.
ويتوقع ذات المصدر تراجع عدد المؤسسات الفندقية بزاكورة واستمرار افلاس عدد من المؤسسات وتشريد المزيد من العمال والمستخدمين إذا استمر الوضع الحالي.

وزاد المصدر أن ذلك أثر بشكل كبير على الأنشطة والمؤتمرات والرياليات والمارثونات الدولية التي كانت تحتضنها المدينة حيث تحول أغلبها إلى مدن أخرى كمرزوكة وورزازات وأكادير والداخلة، مما يفوت عائدات مالية كبيرة على الإقليم.

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