“متهم” في ملف ” ارهابي ” يرفض الإمتثال للشرطة القضائية بفاس

2023-07-30 / 13:57
0
هبة بريس _ ع م

علمت هبة بريس، أن أحد المعتقلين في ملف إرهابي سابق يمتنع عن الامتثال لأوامر الشرطة القضائية على خلفية شكاية تقدم بها ضده ناظر الحرم الادريسي بتهمة تزوير وثائق على اعتبار أنها صادرة عن النظارة .

المصادر ذاتها ، قالت أن المعني بالأمر يتحايل على عناصر الشرطة القضائية التي تتردد على بيته في إطار القيام بمهمة التحقيق معه، غير أنه يرفض تسليم نفسه والتواري عن الشرطة .

ولفتت ذات المصادر أن هذا الشخص قد قام بتثبيت كاميرا مراقبة بباب سكنه إضافة إلى ميكروفون لمراقبة عناصر الشرطة القضائية في حالة وصولهم

وأشارت ذات المصادر ان هذا الاخير تسبب في متاعب كثيرة لناظر الحرم الادريسي، ويشوش على عطلته الصيفية ، إذ أن بعض المقريين من الناظر قالوا أنه تفرغ خلال عطلته لملفات هذا الشخص نفسه المسنود من قبل شخصين محسوبين على الشرفاء ، ويقومان بتمويل قضاياه وأداء اتعاب محاميه في مواجهة الناظر.

والخطير في الامر هو أنهما يدعيان ان هناك شخصيات نافذة تقدم لهما الدعم في الخفاء ، ليبقى السؤال المطروح من هي الجهة التي تحارب الناظر ؟ هل هي مافيا العقار التي تضع ايديها على قلوبها مخافة الملفات التي ستفجر بعد العطلة الصيفية ؟ أم هي جهة معادية لاصلاح وتطهير ضريح مولاي ادريس ام جهات اخرى رفض ناظر الحرم الادريسي تسليمها شواهد إدارية لتحفيظ املاك وقفية دون وجه حق ويتعلق الأمر بعشرات الهكتارات؟

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القطاع السياحي يحتضر بزاكورة.. إغلاق أكبر فندق بالمدينة

القطاع السياحي يحتضر بزاكورة.. إغلاق أكبر فندق بالمدينة

2023-07-30 / 14:00
Photo of درجات حرارة شمال المحيط الأطلسي تسجل مستويات قياسية

درجات حرارة شمال المحيط الأطلسي تسجل مستويات قياسية

2023-07-30 / 13:34
Photo of عيد العرش …بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية

عيد العرش …بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية

2023-07-30 / 12:58
Photo of “غوارديولا” يعلق على رحيل نجمه الجزائري إلى الدوري السعودي

“غوارديولا” يعلق على رحيل نجمه الجزائري إلى الدوري السعودي

2023-07-30 / 11:51
Photo of زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب رومانيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب رومانيا

2023-07-30 / 11:12
Photo of تعيين الكولونيل ماجور ” سمير العرابي ” قائدا جهويا بالجديدة

تعيين الكولونيل ماجور ” سمير العرابي ” قائدا جهويا…

2023-07-30 / 10:24
Photo of على رأسها ابن كيران والعثماني.. عريضة دولية للمطالبة بالإفراج عن الغنوشي

على رأسها ابن كيران والعثماني.. عريضة دولية للمطالبة بالإفراج…

2023-07-30 / 09:56
Photo of نهيلة بنزينة.. مغربية تدخل التاريخ في مونديال السيدات

نهيلة بنزينة.. مغربية تدخل التاريخ في مونديال السيدات

2023-07-30 / 09:11
Photo of طقس الأحد : حار بعموم مناطق المملكة

طقس الأحد : حار بعموم مناطق المملكة

2023-07-30 / 08:50
Photo of الملك يشيد بجدية الشباب المغربي في مجال الإبداع والابتكار

الملك يشيد بجدية الشباب المغربي في مجال الإبداع والابتكار

2023-07-29 / 23:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق