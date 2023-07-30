عيد العرش …بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية

2023-07-30 / 12:58
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هبة بريس _ الرباط

أعلن بنك المغرب عن إصدار قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما، وذلك تخليدا للذكرى الرابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.

وأوضح بلاغ لبنك المغرب أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارتي “محمد السادس” و” المملكة المغربية”، مع الإشارة في الأسفل إلى سنة الإصدار 1445 – 2023.

وأضاف المصدر ذاته أنه كتب على ظهر القطعة النقدية التذكارية في الأعلى عبارة “الذكرى الرابعة والعشرون لتربع جلالة الملك على العرش” مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل: “24ème ANNIVERSAIRE DE L’INTRONISATION DE S.M. LE ROI MOHAMMED VI”.

وتم تزيين وسط ظهر القطعة، حسب البلاغ، بتمثيل فني لرمز المملكة محاط بغصني زيتون يعلوها شعار: الله، الوطن، الملك. ويحمل ظهر القطعة النقدية التذكارية أيضا قيمتها الإسمية بالحروف والأرقام “مائتان وخمسون درهما 250”.

وذكر المصدر ذاته أن هذه القطعة تتكون من مزيج الفضة 925 في الألف، والنحاس 75 في الألف، وتزن 28.28 غراما بقطر يصل إلى 38.61 ميليمترا

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