الشباك : سعداء بتحقيق أول فوز في كأس العالم

2023-07-30 / 12:44
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هبة بريس _ رياضة

عبرت لاعبة المنتخب المغربي النسوي غزلان الشباك عن سعادتها بتحقيق العناصر الوطنية أول فوز في أول مشاركة في كأس العالم (أستراليا-نيوزيلندا 2023) برسم منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة، والذي جاء على حساب منتخب كوريا الجنوبية 1-0.

وأضافت في تصريح للصحافة عقب المباراة ، اليوم الأحد، “نهدي هذا الفوز للجماهير المغربية التي ظلت تساندنا وتؤمن بقدراتنا وشكل حافزا كبيرا بالنسبة لنا لبذل مجهود أكبر لانتزاع ثلاث نقط خلال هذا اللقاء “.

وقالت الشباك “سنحاول التركيز على المباراة المقبلة ضد منتخب كولومبيا للظفر بنقاطها الثلاث وحجز بطاقة التأهل لدور ثمن النهاية”.

من جانبها، عبرت اللاعبة حنان آيت الحاج عن أملها في مواصلة المشوار بعد تحقيق المنتخب الوطني لفوزه الأول.

كما توجهت بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الفوز وخاصة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على المجهودات التي تبذلها.

وبات المنتخب المغربي بعد هذا الفوز يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط خلف المنتخب الكولومبي الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع نظيره الألماني متصدر ترتيب المجموعة.

ويلتقي المنتخب المغربي في ختام مبارياته ضمن دور المجموعات مع نظيره الكولومبي، فيما يواجه المنتخب الكوري الجنوبي نظيره الألماني

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