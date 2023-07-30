“غوارديولا” يعلق على رحيل نجمه الجزائري إلى الدوري السعودي

2023-07-30 / 11:51
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هبة بريس _ رياضة

علق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، على رحيل نجم فريقه الدولي الجزائري رياض محرز إلى نادي أهلي جدة السعودي.

وانضم محرز، الذي أحرز 78 هدفا في فترته المليئة بالألقاب مع مان سيتي، إلى الفريق العائد إلى دوري المحترفين السعودي أمس الجمعة.

ورد غوارديولا عند سؤاله عن ما إذا كان يرغب في بقاء محرز مع مان سيتي: “بالتأكيد. استمتعت بالعمل معه. وعلاقتنا كانت استثنائية…”.

وأضاف: “السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات. قبل عدة أشهر كان كريستيانو (رونالدو) هو الوحيد الذي انتقل، ولم يتخيل أحد أن يرحل هذا الكم من اللاعبين البارزين إلى السعودية”.

وتابع: “أعتقد أنه سينتقل المزيد من اللاعبين في المستقبل، وهذا ما يجب على الأندية إدراكه. رياض تلقى عرضا خياليا ولهذا السبب لم نستطع أن نطلب منه رفضه”.

وأكمل غوارديولا: “(السعودية) تريد تأسيس بطولة دوري قوي، وحتى الآن ناجحة في ذلك..

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