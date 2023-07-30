ميدفيديف: الحرب النووية قادمة

2023-07-30 / 11:16
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هبة بريس _ وكالات

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن القوات المسلحة الروسية تدافع عن أرض روسيا وعن مواطينها بتصديها للهجوم المضاد من جانب العدو الجماعي.

وشدد ميدفيديف، على أن هذه الحقيقة لا غبار عليها، وأعرب عن ثقته، بأن القوات المسلحة الروسية، تقوم خلال ذلك بمنع اندلاع نزاع عالمي.

وأضاف: “لو تصورنا أن هجوم عصابات بانديرا الأوكرانية نجح بدعم من الناتو، وتمكنت من الاستيلاء على جزء من أرضنا، فسنضطر عند ذلك، بموجب قواعد المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 06/02/2020 لاستخدام الأسلحة النووية. ببساطة لن يبقى لدينا أي مخرج آخر”.

وتابع ميدفيديف، إنه “يجب أن يتضرع أعداء روسيا للرب لكي يوفق المقاتلين الروس في مهمتهم، لأنهم يحولون دون اشتعال نيران الحرب النووية العالمية.”

وقدم مدفيديف التهاني بمناسبة حلول يوم القوات البحرية الروسية، وختم حديثه بالقول: “وينضم إلى هذه التهاني، الطوربيد النووي المسير بوسيدون، وهو يوصي أعداء بلادنا بالصلاة من أجل صحة جميع البحارة الروس”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها ميدفيديف أعداء روسيا، ويطلق التهديدات، حيث ذهب معلقون للقول إنه مكلف بهذه المهمة كلما كانت موسكو تحت ضغط شديد.

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