تعيين الكولونيل ماجور ” سمير العرابي ” قائدا جهويا بالجديدة

ع محياوي _ هبة بريس

قام الجنرال حرمو ، بتعيينات جديدة في صفوف الدرك الملكي، و من خلال هذه التعيينات الجديدة ، فقد تم تعيين الجنرال أمجرار مفتشا عاما للدرك الملكي، خلفا للمفتش العام السابق الجينرال دو بريكاد مصطفى الحمداوي الذي وافته المنية في مارس الماضي. وتم تعيين أمجرار، الذي شغل منصب مدير المدرسة الملكية للتكوين الدركي بمراكش، فيما سيخلفه في هذا المنصب، الكولونيل ماجور الدبسي قادما من القيادة الجهوية للدرك بالعيون،

في السياق الموضوع ، أسفرت التعيينات الجديدة عن تعيين الكولونيل القادري قائدا جهويا للدرك الملكي في العيون خلفا للدبسي، المدير الجديد للمدرسة الملكية للتكوين الدركي، كما تم تعيين الكولونيل ماجور “سمير العرابي ” قائدا جهويا للدرك الملكي بالجديدة، قادما إليها من فاس، ويذكر أن الكولونيل ماجور ” سمير العرابي ” ،معروف بتفانيه في العمل ومشهود له بالصرامة في عمله الإداري والميداني وأخلاقه العالية والتواصل، حيث راكم تجارب عدة خلال توليه العديد من المسؤوليات جعلته مؤهلا مما لايدع مجالا للشك لأية مسؤولية في مصالح الدرك الملكي بامتياز هبة بريس عاينت خدماته عن قرب مسؤول بامتياز .

و في الوقت ذاته تم تعيين الكولونيل مطيعش قائدا جهويا للدرك الملكي بفاس، والكولونيل الواليدي، الذي كان ألحق بالقيادة العليا لسنوات، قائدا جهويا للدرك بالداخلة، حسب ذات المصدر، و التي أوضحت أنه تم أيضا تعيين الكولونيل لحبوب قائدا جهويا للدرك الملكي بالناظور، بعد إعفاء المسؤول السابق وإلحاقه بالقيادة العليا.

كما عين الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، اليوتنان الكولونيل مرطاب قائدا جهويا للدرك الملكي بتطوان، وهو الذي اكتسب الخبرة من خلال منصبه السابق إلى جانب القائد الجهوي السابق في المدينة نفسها، كما تم تعيين الكولونيل برابيع قائدا جهويا للدرك بتازة، إلى جانب الكولونيل القادري، الذي تم تعيينه قائدا جهويا للدرك بالعيون، بعدما قضى سنوات بالقيادة العليا للدرك الملكي. كما شملت التعيينات تعيين الكولونيل يعلى قائدا جهويا للدرك ببني ملال، خلفا للمسؤول السابق الذي أحيل بدوره على القيادة العليا، وتم تعيين الكولونيل بوزيان قائدا جهويا للدرك بالحسيمة.

ومن جانب آخر شملت التعيينات الجديدة حسب ذات المصدر، مسؤولي الوحدات المتنقلة، حيث تم تعيين الكولونيل أوعلي على رأس الوحدة المتنقلة الثانية، والكولونيل محسين على رأس الوحدة المتنقلة الخامسة، والكولونيل بولغزال على رأس الوحدة المتنقلة الثامنة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0