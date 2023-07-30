برشلونة يدك شباك ريال مدريد بثلاثية بالكلاسيكو الودي

2023-07-30 / 10:15
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هبة بريس _ رياضة

حسم نادي برشلونة المباراة الودية ضد غريمه التقليدي ريال مدريد، بالفوز عليه بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جرى على أرضية ملعب “دالاس كاوبويز”، في مدينة “أرلينغتون” بولاية “تكساس” الأمريكية، أمام حضور جماهيري بلغ 82,026 متفرج.

ودخل النادي الكتالوني المواجهة بشكل جيد، حيث تمكن من افتتاح حصة التسجيل بعد مرور 15′ فقط عن صافرة البداية، بهدف حمل توقيع الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وأتيحت للريال فرصة إدراك التعادل، إلا أن نجمه فينيسيوس جونيور أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 20’، لينتهي الشوط الأول بتقدم “البلاوغرانا”.

وخلال الشوط الثاني، دخل المغربي عبد الصمد الزلزولي بديلا، في الدقيقة 77’، مكان زميله رونالد أراوخو.

ومع اقتراب المباراة نهايتها، أضاف بطل إسبانيا الهدف الثاني، عن طريق فيرمين لوبيز مارتين (85′)، ثم سجل فيران توريس الهدف الثالث (90+1′).

ويختتم برشلونة جولته في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء القادم (2 آب)، بإجراء آخر مباراة ودية ضد إي سي ميلان الإيطالي (04:00 غرينيتش+1)، في حين سينهي ريال مدريد جولته يوم الخميس (3 آب)، بملاقاة يوفنتوس الإيطالي (00:30 غرينيتش+1).

ويبدأ ريال مدريد مشواره بشكل رسمي في الموسم الجديد، بملاقاة أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، يوم 12 آب المقبل، في حين سيواجه برشلونة في الجولة الأولى فريق خيتافي يوم 13 من نفس الشهر، وقبل ذلك سيلعب ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي (8 آب)، في كأس غامبر الودي.

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