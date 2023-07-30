بيدروس : “فضلنا الحفاظ على نفس الخطة وأهدي هذا الفوز لجلالة الملك”

هبة بريس _ رياضة

عبر مدرب المنتخب المغربي للسيدات، رينالد بيدروس، عن فخره بتحقيق نتيجه الانتصار أمام منتخب كوريا الجنوبية، مهديا إياه لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الاحتفال بعيد العرش.

وأوضح بيدروس أنه فضل عدم تغيير النهج التاكتيكي للمنتخب الوطني رغم الهزيمة القاسية أمام المنتخب الألماني.

بيدروس قال : “لمدة سنتين ونحن نعتمد على نفس النهج، لم يكن ممكنا تغيير كل شيء بعد هزيمة ألمانيا. كان علينا تحديد أسباب الهزيمة بشكل دقيق للقيام بالتغييرات اللازمة.”

وفي مقابل حفاظه على نفس النهج، قال بيدروس انه اقدم على بعض التغييرات خاصة على مستوى الدفاع، حيث احتفظ فقط بزينب الرضواني مع تغيير مركز حنان أيت الحاج.

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