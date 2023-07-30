بيدروس ..فخر كبير لنا أن نحقق هذا الفوز التاريخي
هبة بريس _ رياضة
تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكوري الجنوبي بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد 30 يوليوز على أرضية ملعب “هيندمارش” بأديلايد أستراليا برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لكأس العالم للسيدات.
وقال مدرب المنتخب المغربي للسيدات رينالد بيدروس بعد تحقيق الفوز “فخر كبير لنا أن نحقق هذا الفوز التاريخي، كنا نرغب في تدارك المباراة السابقة لكن علينا العمل والتحضير للمباراة المقبلة”.
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المجموع 1 آراء
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9 تعليقات
ألف مبروك لكن يا بطلات الأطلس..
الحمد لله على هذا الفوز التاريخي ..
إسم على مسمى لبؤات الأطلس..
مسيرة موفقة في باقي المباريات إن شاء الله تعالى..
تستحقن الأفضل سيدات كرة كأس العالم..
موفقات ان شاء الله. وعليهن الاستعداد اكثر لمواجهة الفريق المقبل..
اللهم يسر لهن ..
ان شاء الله تعالى ستنتصرن..
بداية الفوز ان شاء الله والعبور الى دور الربع ..