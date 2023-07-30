بيدروس ..فخر كبير لنا أن نحقق هذا الفوز التاريخي

2023-07-30 / 09:19
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هبة بريس _ رياضة

تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكوري الجنوبي بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد 30 يوليوز على أرضية ملعب “هيندمارش” بأديلايد أستراليا برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لكأس العالم للسيدات.

وقال مدرب المنتخب المغربي للسيدات رينالد بيدروس بعد تحقيق الفوز “فخر كبير لنا أن نحقق هذا الفوز التاريخي، كنا نرغب في تدارك المباراة السابقة لكن علينا العمل والتحضير للمباراة المقبلة”.

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