نهيلة بنزينة.. مغربية تدخل التاريخ في مونديال السيدات

2023-07-30 / 09:11
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هبة بريس _ رياضة

شاركت المدافعة المغربية، نهيلة بنزينة، مع المنتخب المغربي أمام منتخب كوريا الجنوبية، ء، في المباراة الثانية للمغرب ببطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات المقامة في أستراليا ونيوزيلندا، لتكتب تاريخا جديدا.

ودخلت بنزينة التاريخ كونها أول لاعبة محجبة تشارك في بطولة عالمية رفيعة المستوى. وفازت المغرب على كوريا الجنوبية بهدف يتيم سجلته اللاعبة، ابتسام الجريدي، في الدقيقة السادسة من عمر المباراة التي أقيمت بين المنتخبين بمدينة أديلايد الأسترالية لحساب المجموعة الثامنة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ألغى الحظر المفروض على تغطية الرأس لأسباب دينية عام 2014 بعد دعوة نشطاء ورياضيين ومسؤولين حكوميين وكرويين إلى ذلك.

وتلعب بنزينة في نادي الجيش الملكي المغربي، الذي حصد الدوري المحلي للسيدات ثماني مرات.

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‫2 تعليقات

  2. الطنز العكري أشمن حجاب….محجبة و التوني لاصق على لحمها و شورط لاصق….واش مواتنا عمرهم لعبو كورة أولا مشاو تيران….براكة من الكذوب و النفاق….هدي كتمثل راسها و حاشا لله واش كتعرف الحجاب الشرعي

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