طقس الأحد : حار بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار الى حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحامنة ووسط وجنوب البلاد وشرق الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الوسطى وشمال غرب الأقاليم الجنوبية مما سيعطي قطرات مطرية جد خفيفة، وظهور كتل ضبابية كثيفة نوعا ما بالسهول والسواحل الشمالية والوسطى، فضلا عن تمركز خلاليا رعدية مرفوقة بقطرات مطرية متفرقة فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والهضاب العليا الشرقية.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلسين الكبير والصغير والجنوب الشرقي، مع تسجيل هبات لرياح محليا قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و34 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد والمنطقة الشرقية، وما بين 22 و24 درجة بالريف وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية الشمالية والوسطى. وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان بشمال الرباط، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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