المنتخب الوطني يحقق فوزا تاريخيا أمام كوريا الجنوبية في كأس العالم للسيدات

2023-07-30 / 07:26
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هبة بريس : رياضة

حقق المنتخب الوطني فوزا تاريخيا أمام كوريا الجنوبية بهدف دون رد، صباح اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس العالم للسيدات المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا.

وسجلت ابتسام الجريدي هدف المنتخب الوطني المغربي في الدقيقة 6.

ويعتبر هذا الفوز الأول تاريخيا للمنتخب الوطني المغربي في كأس العالم للسيدات.

هذا الفوز رفع رصيد العناصر الوطنية إلى 3 نقاط، لتنعش بذلك زميلات غزلان الشباك حظوظهن في التأهل إلى الدور الموالي، قبل مواجهة منتخب كولومبيا يوم الخميس القادم في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

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