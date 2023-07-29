الملك يشيد بجدية الشباب المغربي في مجال الإبداع والابتكار

هبة بريس - و م ع

أشاد الملك محمد السادس، اليوم السبت، بالجدية التي يتميز بها الشباب المغربي في مجال الإبداع والابتكار، في مختلف الميادين.

وقال الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد، “وأخص بالإشادة هنا، إنتاج أول سيارة مغربية محلية الصنع، بكفاءات وطنية وتمويل مغربي، وكذا تقديم أول نموذج لسيارة تعمل بالهيدروجين، قام بتطويرها شاب مغربي”.

وأبرز أن هاته المشاريع تؤكد النبوغ المغربي والثقة في طاقات وقدرات الشباب المغربي، وتشجعه على المزيد من الاجتهاد والابتكار.

وشدد الملك على أن الشباب المغربي، ” متى توفرت له الظروف، وتسلح بالجد وبروح الوطنية، دائما ما يبهر العالم، بإنجازات كبيرة، وغير مسبوقة، كتلك التي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم”.

وأضاف جلالته قائلا ” فقد قدم أبناؤنا، بشهادة الجميع، وطنيا ودوليا، أجمل صور حب الوطن، والوحدة والتلاحم العائلي والشعبي، وأثاروا مشاعر الفخر والاعتزاز، لدينا ولدى كل مكونات الشعب المغربي “.

وتابع أن نفس هذه الروح ” كانت وراء قرارنا، بتقديم ملف ترشيح مشترك، مع أصدقائنا في إسبانيا والبرتغال، لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، والتي نتطلع ونعمل على أن تكون تاريخية، على جميع المستويات”.

واعتبر الملك أنه “ترشيح غير مسبوق، يجمع بين قارتين وحضارتين، إفريقيا وأوروبا، ويوحد ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ويحمل طموحات وتطلعات شعوب المنطقة، للمزيد من التعاون والتواصل والتفاهم”، مشيرا إلى أن المغاربة معروفون على الخصوص بالجدية والتفاني في العمل.

وقال جلالته ” واليوم، وقد وصل مسارنا التنموي إلى درجة من التقدم والنضج، فإننا في حاجة إلى هذه الجدية، للارتقاء به إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي يستحقها المغاربة “.

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