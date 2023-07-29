فرقة مكافحة العصابات تطيج بمروج مخدرات ومشروبات كحولية بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية امن طنجة،مساء يوم الخميس المنصرم 27يوليوز الجاري،من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 35 سنة،وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية بدون ترخيص.

وقد جرى توقيف المعني بالأمر على مستوى حي مسنانة بناء على معلومات تحصلت عليها الفرقة المذكورة تفيد بنشاطه في ترويج الاقراص المخدرة والمشروبات الكحولية باستعمال سيارة نفعية.

عملية الضبط والتفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية،اسفرت عن حجز عن ما مجموعه 500 قرص مخدر من نوع اكستازي و35 قنينة خمر مختلفة الاصناف،فضلا عن حجز16 عبوة من غاز الهليوم ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الاجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الامن الوطني انه يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة عن مصالح الشرطة القضائية للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث القضائي الذي يجري تحت اشراف النيابة العةمة المختصة،وذلك لتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه القضية.

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