الملك: لا تساهل مع الاستعمال الفوضوي للماء

2023-07-29 / 22:08
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

تفاعلا مع أزمة الجفاف ونذرة المياه التي تعرفها معظم الأقاليم المغربية، شدد العاهل المغربي الملك محمد السادس نصره في خطاب العرش اليوم السبت، ( شدد ) على أن لا تساهل مع الاستعمال الفوضوي واللامسؤول للماء.

وقال الملك محمد السادس في خطاب الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين : ” أما في مجال تدبير الموارد المائية، الذي يتطلب المزيد من الجدية واليقظة، فقد حرصنا على بلورة البرنامج الوطني للماء لفترة 2020-2027.

وأضاف حفظه الله: ” وإننا ندعو للتتبع الدقيق لكل مراحل تنفيذه، مؤكدين أننا لن نتساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير، والاستعمال الفوضوي واللا مسؤول للماء”.

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‫7 تعليقات

  2. خطاب الملك محمد السادس حفظه الله ونصره هام جدا وفي الصميم حيث تطرق إلى نقطتين اساسيتين يدعو من خلالها الى ترشيد استعمال الماء ولا تساهل في تبديره كما أشار ايضا أنه لا تساهل مع تبدير المال العام فكل مسؤول من موقعه محاسب على ذلك هذا هو المغرب الراقي الجديد مغرب التحدي مغرب النهضة بالتنمية والمشاريع الكبرى عاش المغرب وعاش الملك محمد السادس

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