الملك: لا تساهل مع الاستعمال الفوضوي للماء

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تفاعلا مع أزمة الجفاف ونذرة المياه التي تعرفها معظم الأقاليم المغربية، شدد العاهل المغربي الملك محمد السادس نصره في خطاب العرش اليوم السبت، ( شدد ) على أن لا تساهل مع الاستعمال الفوضوي واللامسؤول للماء.

وقال الملك محمد السادس في خطاب الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين : ” أما في مجال تدبير الموارد المائية، الذي يتطلب المزيد من الجدية واليقظة، فقد حرصنا على بلورة البرنامج الوطني للماء لفترة 2020-2027.

وأضاف حفظه الله: ” وإننا ندعو للتتبع الدقيق لكل مراحل تنفيذه، مؤكدين أننا لن نتساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير، والاستعمال الفوضوي واللا مسؤول للماء”.

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