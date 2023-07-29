الملك محمد السادس : الجفاف ساهم في ارتفاع تكاليف المعيشة ووجهنا الحكومة بتخفيف تلك الآثار

هبة بريس - الرباط

قال الملك محمد السادس إن الجفاف ساهم في ارتفاع تكاليف المعيشة ، مشيرا الى توجهيه للحكومة بتخفيف تلك الآثار.

وأضاف جلالة الملك في خطابه الموجه للأمة بمناسبة حلول الذكرى 24 لعيد العرش المجيد مساء اليوم السبت، ان تداعيات الأزمة التي يعرفها العالم، وتوالي سنوات الجفاف، على المستوى الوطني، ساهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.

وأردف جلالة الملك قائلا :” لذا، وجهنا الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد تخفيف آثارها السلبية على الفئات الاجتماعية والقطاعات الأكثر تضررا، وضمان تزويد الأسواق بالمنتوجات الضرورية.”

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