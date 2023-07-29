الملك محمد السادس: العلاقات مع الجزائر مستقرة وأملنا أن تعود الأمور إلى طبيعتها.

هبة بريس - الرباط

قال الملك محمد السادس , إن العلاقات مع الجزائر مستقرة ، على أمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها.

وأضاف جلالة الملك في خطابه الموجه للأمة بمناسبة حلول الذكرى 24 لعيد العرش المجيد مساء اليوم السبت، ان المغرب لن يكون ابدا مصدر سوء وشر للجزائر.

ودعا جلالة الملك الى فتح الحدود واقامة علاقات اخوة، مؤكدا جلالته أن الوضع بين البلدين الجارين عرف إستقرارا خلال الفترة الأخيرة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0