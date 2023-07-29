الملك محمد السادس : ترشح المغرب رفقة إسبانيا والبرتغال لاحتضان كأس العالم حدث غير مسبوق

2023-07-29 / 21:16
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هبة بريس - الرباط

قال الملك محمد السادس، إن تقديم المغرب لملف ترشحه رفقة الجارتين الشمالتين حدث غير مسبوق .

وأضاف الملك محمد السادس في خطاب موجه للأمة مساء اليوم السبت بمناسبة تخليد الذكرى الرابعة والعشرين لتربعه، على عرش أسلافه الميامين،أن ترشح المغرب لاحتضان منافسات كأس العالم سنة 2030 رفقة اسبانيا والبرتغال سيكون حدثا تاريخيا غير مسبوق خصوصا انه سيجمع بين حضارات مختلفة .

وأثنى جلالة الملك في خطابه الموجه للأمة، على انجاز أسود الأطلس في مونديال قطر .

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