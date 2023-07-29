جــ..ـثة رجل معلقة الى غصن شجرة تستنفر المصالح الأمنية بامزورن
هبة بريس - مكتب طنجة
استنفرت جثة رجل معلقة بواسطة حبل الى غصن شجرة بحي ايت موسى وعمر بمدينة امزورن ضواحي الحسيمة المصالح الامنية والسلطات المحلية التي هرعت الى عين المكان .
وقالت مصادر محلية ، إن الهالك كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية، حيث يرجح أن تكون قد دفعته الى انهاء حياته بهاته الطريقة المأساوية أمس الجمعة .
وقد فتحت المصالح الامنية بحثا قضائيا تحت اشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة، فيما جرى نقل الجثة الى مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي بالحسيمة قصد اخضاعها للتشريح الطبي.
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8 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.المشاكل الأسرية والعوامل النفسية ..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب العالمين..
تراكم الديون والمشاكل الأسرية تدفع بالازواج إلى الانتحار..
اللهم أحسن خاتمتنا جميعاً يارب العالمين..
العوامل النفسية تؤثر على حياة الشخص ..
الله ارحموا يارب ..
معظمنا في هاته الدنيا يعاني أمراض واضطرابات نفسية ..