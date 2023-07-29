جــ..ـثة رجل معلقة الى غصن شجرة تستنفر المصالح الأمنية بامزورن

هبة بريس - مكتب طنجة

استنفرت جثة رجل معلقة بواسطة حبل الى غصن شجرة بحي ايت موسى وعمر بمدينة امزورن ضواحي الحسيمة المصالح الامنية والسلطات المحلية التي هرعت الى عين المكان .

وقالت مصادر محلية ، إن الهالك كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية، حيث يرجح أن تكون قد دفعته الى انهاء حياته بهاته الطريقة المأساوية أمس الجمعة .

وقد فتحت المصالح الامنية بحثا قضائيا تحت اشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة، فيما جرى نقل الجثة الى مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي بالحسيمة قصد اخضاعها للتشريح الطبي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0