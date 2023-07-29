جــ..ـثة رجل معلقة الى غصن شجرة تستنفر المصالح الأمنية بامزورن

2023-07-29 / 20:02
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هبة بريس - مكتب طنجة

استنفرت جثة رجل معلقة بواسطة حبل الى غصن شجرة بحي ايت موسى وعمر بمدينة امزورن ضواحي الحسيمة المصالح الامنية والسلطات المحلية التي هرعت الى عين المكان .

وقالت مصادر محلية ، إن الهالك كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية، حيث يرجح أن تكون قد دفعته الى انهاء حياته بهاته الطريقة المأساوية أمس الجمعة .

وقد فتحت المصالح الامنية بحثا قضائيا تحت اشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة، فيما جرى نقل الجثة الى مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي بالحسيمة قصد اخضاعها للتشريح الطبي.

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