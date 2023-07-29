الصين تعلن حالة تأهب قصوى في بكين وما جاورها

هبة بريس - وكالات

وضعت الصين السبت جزءا من البلاد في حالة تأهب قصوى بما في ذلك العاصمة بكين، مع توقع هطول أمطار غزيرة فيما يكتسح الإعصار دوكسوري الطرف الآخر من البلاد.

وقالت وكالة “شينخوا” إن أمطارا غزيرة هطلت في المناطق الواقعة شمالي الصين من بينها بكين وخبي وشاندونغ نتيجة لإعصار “دوكسوري”، الإعصار الخامس خلال هذا العام.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بكين ظهر يوم السبت أن العاصمة ستشهد سقوطا غزيرا للأمطار بداية من ليلة السبت وحتى يوم الثلاثاء الأسبوع القادم، مشيرة إلى أنه تم إصدار إنذار باللون البرتقالي في مواجهة العواصف المطيرة في أنحاء المدينة.

وفي مقاطعة خبي المجاورة، رفع مركز الوقاية من الكوارث الجوية بالمقاطعة مستوى الاستجابة الطارئة للكوارث الجوية الكبرى إلى المستوى الثاني.

ورفعت هيئة الأرصاد بالمقاطعة صباح السبت الإنذار إلى اللون الأحمر في مواجهة العواصف المطيرة خلال الأيام الثلاثة القادمة، كما أصدرت الهيئة وإدارة المحافظة على المياه إنذارا ضد السيول الجبلية.

ونتيجة لسقوط الأمطار المستمر منذ ليلة الجمعة، أصدرت مقاطعة شاندونغ شرقي الصين إنذارا باللون الأصفر في مواجهة الأمطار الغزيرة مع التحذير من سيول جبلية وكوارث جيولوجية.

وهبط إعصار “دوكسوري” على اليابسة في مقاطعة فوجيان شرقي الصين صباح يوم الجمعة مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، وقد تحرك باتجاه مقاطعة جيانغشي مساء الجمعة حيث ضعف تدريجيا ليصبح عاصفة مدارية.

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