جمهورية الدومينيكان تجدد “اعترافها المطلق بمغربية الصحراء “

2023-07-29 / 19:30
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هبة بريس -

جددت جمهورية الدومينيكان “اعترافها المطلق بمغربية الصحراء”، مؤكدة أنها “تنظر بشكل إيجابي” لفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم السبت، أن وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الدومينيكان، السيد روبيرتو ألفاريز، بعث برسالة لنظيره المغربي رفع من خلالها إلى العلم السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باسم رئيس جمهورية الدومينيكان، فخامة السيد لويس أبينادير، موقف بلاده المتعلق بقضية الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، تجدد جمهورية الدومينيكان “اعترافها المطلق بمغربية الصحراء”، مبرزة أن وزارة العلاقات الخارجية للجمهورية “تنظر بشكل إيجابي” لفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة.

وأكد المصدر ذاته أن جمهورية الدومينيكان “تجدد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007 تمثل الحل الواقعي والجاد وذي مصداقية للتوصل إلى اتفاق متفاوض بشأنه بين الأطراف” .

خلص البلاغ إلى أن الوزير الدومينيكاني أبلغ نظيره المغربي أن “الرئيس لويس أبينادر قد أعرب عن رغبته في القيام بزيارة دولة إلى المملكة المغربية من أجل تعزيز الروابط السياسية والتجارية وعلاقات التعاون” بين المملكة المغربية وجمهورية الدومينيكان”.

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