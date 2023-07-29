الملك محمد السادس يتوصل ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين

2023-07-29 / 19:08
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هبة بريس - و م ع

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربعه على عرش أسلافه المنعمين.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لنا بمناسبة ذكرى تولي جلالتكم مهام الحكم في بلدكم، أن نبعث لجلالتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار”.

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