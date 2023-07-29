تاونات.. النيران تلتهم أربع حافلات للنقل المدرسي بجماعة عين عائشة

هبة بريس _ فاس

أتت النيران ليلة الجمعة- السبت على أربع حافلات للنقل المدرسي بجماعة عين عائشة بإقليم تاونات في ظروف غامضة حسب مصدر هبة بريس.

واندلع الحريق المهول بمكان مخصص لركن حافلات النقل المدرسي ، حسب ذات المصدر، و أدى إلى تفحم حافلتين من الحجم الكبير وحافلتين من الحجم المتوسط، بدون أن يخلف إصابات بشرية.

و فور علمها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان ، مختلف السلطات المحلية الامنية بما فيها عناصر الدرك الملكي، و الوقاية المدنية التي تمكنت من إخماد ألسنة النيران والقيام بالمتعين .

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