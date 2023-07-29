ثلوث شواطئ المملكة …من يتحمل المسؤولية ؟؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

انطلق موسم الصيف هذه السنة ، وانطلقت معه مطالب هيئات وجمعيات حقوقية ، بضرورة الحفاظ على شواطئ المملكة ، من الثلوث ، فالوضع هذه السنة بعد مرور شهر عن إنطلاق موسم الصيف، إزداد الوضع سوءا ، انتشار كبير لتلوث الشواطئ في حين أن المصطافين لا يأبهون للوضع، وكأن نتائج الحملات التحسيسية التي تقوم بها مصالح الدولة لم تعطي نتائج أيجابية لحدود الساعة ، رغم الحملات الإعلانية عبر وسائل الإعلام او الوصلات الإشهارية بالمدارس او الطرقات ، مما يستدعي من المصالح المختصة اللجوء الى تفعيل القوانين الزجرية في حق المخالفين أو الجماعات الترابية التي لا تقوم بواجبها المخول لها قانونيا في الحفاظ على البيئة في مجالها الترابي .

يفضل المغاربة قضاء إجازاتهم الصيفية في الشواطئ بدل الجبال، وتزدحم بعض الشواطئ بالمصطافين رغم التحذيرات والتنبيهات التي أصدرتها الوزارة المكلفة بالماء والبيئة في تقريرها السنوي عن حالة الشواطئ المغربية.

ويفسر بعض المهتمين هذا الإقبال بضعف في الثقافة السياحية عند الناس وبإهمال المسؤولين تشجيع السياحة الداخلية، في حين يفسرها البعض الآخر تفسيرا اقتصاديا.

– أسباب التلوث

28 شاطئا غير صالح للسباحة بسبب الثلوث

وزارة الماء والبيئة في تقريرها السنوي صنفت الشواطئ إلى أربع فئات: جيدة ومتوسطة وهما صالحتان للسباحة، وملوثة مؤقتا وسيئة.

ولمراقبة حالة المياه الشاطئية يتوفر في المغرب 71 محطة للاختبار والمراقبة بالبحر المتوسط، و226 محطة بالمحيط الأطلسي.

وحدد التقرير أسباب التلوث في المواد الكيماوية التي تحملها الأنهار التي تصب في سواحل المدن مثل نهر سبو بمدينة القنيطرة، وفي مياه الصرف الصحي غير المعالجة، وآثار حركة البواخر في الموانئ، إضافة إلى المزابل والنفايات التي يلقيها المصطافون أو البلديات.

– شواطئ غير صالحة

وأكدت الوزارة في تقريرها عن حالة شواطئ المغرب أن 28 شاطئا غير صالح للسباحة بسبب التلوث.

وذكر التقرير أسماء شواطئ على الساحل الأطلنطي -وهو الأطول مسافة وبه 75 شاطئا- هي: الرباط العاصمة وجارتها سلا، و”أصيلا الميناء”، و”طنجة المدينة” و”مالاباطا”، وشواطئ “ميامي” بالعرائش وعين السبع بالدار البيضاء وسيدي إيفني، وصنفت هذه الشواطئ في الفئة الملوثة جدا.

وفي ساحل البحر المتوسط الذي يوجد به 25 شاطئا، صنف التقرير شاطئي الحسيمة والسعيدية في الفئة المتوسطة بسبب الميناء.

وتعرف شواطئ المغرب ازدحاما شديدا في فترة الصيف، ويشتد الازدحام يومي السبت والأحد. ويعتبر الساحل المتوسط الموجود بين طنجة وتطوان في الساحل الأطلسي بين أكادير وتيزنيت أكثر السواحل ازدحاما إذ يقصده الأثرياء والوزراء.

كما يعتبر شاطئ مولاي بوسلهام الذي يقع على بعد 120 كلم شمال الرباط على الساحل الأطلسي، أحسن شواطئ المغرب بفضل المحمية الطبيعية العالمية “المرجة الزرقاء”.

وتشهد بعض الشواطئ المغربية متوسط الزوار بشكل يومي الى 80 الف الى 120 الف زائر وسط الاسبوع واكثر من مليون زائر خلال الاحد .

– فقر الثقافة والسياحة

يرى باحثون أن الثقافة السياحية والمعيشية السائدة لدى المغاربة متأثرة بالحياة الغربية، إذ يقلدون الغربيين في الاستجمام والسياحة والإقبال على البحر والماء. رغم أن اقاليم المملكة غنية بالمجالات السياحية الجبلية والصحراوية والتاريخية، لكن الحكومة لا تريد الاستثمار في السياحة الداخلية وتفضل سياحة الأجانب طمعا في العملة الصعبة.

– هل المواطنون واعون بحالة الشواطئ.

بالرغم من الاعلانات والمنشورات عبر كافة وسائل الإعلام بحالة الشواطئ ، غير أن عامة الناس ليس لهم علم بحالتها وإذا علم بعضهم بذلك لا يأبهون، فكل همهم هو الهروب من شدة الحر وقضاء يوم في الاستجمام والتسلية.

– ما العمل لحماية الشواطئ

نشرت مؤخرا وزارة البيئة والماء ، تقريرها السنوي الذي شدد على ضرورة إصدار قانون لحماية السواحل، وشجع الجماعات المحلية والجمعيات والمقاولات على حماية الشواطئ من التلوث.

ومن المعلوم أن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها شقيقته الأميرة للا حسناء من أقوى المؤسسات في هذا المجال، وسبق لها أن نفذت مشروعا لحماية الشواطئ نال به المغرب صفة “الجناح الأزرق” للشواطئ النظيفة وفقا للمعايير الدولية.

غير أن المغرب لم يصل بعد إلى عملية تفعيل قوانين حماية البيئة، وإصدار مخالفات زجرية، ضد المخالفين للقانون، خصوصا بعدما لم تعطي الحملات الإعلانية او عبر المناهج الدراسية أو حتى بالمساجد، لازالت الشواطى والفضاءات الزرقاء، تتعرض للانتهاكات كبيرة، وجب التفكير بجدية في هذا الوضع مستقبلا، قبل أن تفقد المملكة جدب شواطئها الاكثر جمالا بالعالم، من أجل تشجيع السياحة وخلق استثمار نظيف بها .

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