ريان مايي ينضم رسميا لستوك سيتي الإنجليزي

2023-07-29 / 16:00
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هبة بريس

أعلن نادي ستوك سيتي الإنجليزي، تعاقده مع الدولي المغربي ريان مايي، بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم.

ووقع الدولي المغربي البالغ من العمر 25 عاما، عقده بشكل رسمي مع النادي الإنجليزي، قادما من فيرينكفاروسي الهنغاري.

والتحق اللاعب بالبوترز، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، بعد ثلاثة مواسم حافلة ساعد خلالها النسور الخضراء في الفوز بالعديد من ألقاب الدوري.

وانضم المهاجم المغربي إلى الدوي المجري قبل عامين بعد أن قاد نادي ليماسول للمركز الثالث في الدوري برصيد 17 هدفا في أول موسم كامل له في قبرص.

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