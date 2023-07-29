الحاجب.. تدشين مشاريع تنموية بمناسبة عيد العرش المجيد

ع محياوي _ هبة بريس

نظرا للأهمية الكبيرة التي تكتسيها مجموعة من مشاريع التهيئة بإقليم الحاجب والتي ستساهم في تطوير البنية التحتية مما سيكون له انعكاسا ايجابيا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من جهة والتنمية المحلية والجهوية من جهة اخرى، جرى، أمس الجمعة واليوم السبت، بإقليم الحاجب، تدشين وإطلاق عدد من المشاريع التنموية، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ24 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين.

وهكذا، أشرف عامل الإقليم، زين العابدين الأزهر، بحضور، على الخصوص، الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية ، و رؤساء مصالح لاممركزة، ومنتخبين، وفعاليات المجتمع المدني، على تدشين يوم أمس الجمعة بالجماعة الترابية أكوراي ملعب للقرب، تم توجه موكب العامل صوب الجماعة الترابية تامشاشات قصد إعطاء انطلاقة أشغال تقوية الطريق الإقليمية رقم 7017 الرابطة بين أكوراي وتامشاشات، تم توجه ذات الموكب إلى الجماعة الترابية رأس إيجيري حيث تم تدشين ملعب للقرب وتدشين تجزئة رأس إيجيري.

واليوم السبت ، ومركز جماعة أيت بوبيدمان ، تم تدشين المركز الإجتماعي للمرأة و الأشخاص في وضعية إعاقة، تم إعطاء إنطلاقة أشغال تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بالجماعة الترابية أيت بوبيدمان و تدشين ملعب للقرب بذات الجماعة.

وفي ذات السياق ، تم توجه موكب العامل العين التي لاتنام خبرة وكفاءة عالية إلى الجماعة الترابية عين تاوجدات قصد تهيئة دار الطالب بعين تاوجدات، وفي نفس اليوم تم التوجه إلى الجماعة الترابية لقصير، حيث تم إعطاء إنطلاقة أشغال بناء إعدادي و مدرسة ابتدائية بتجزئة لكرم ليختم السيد العامل جولة يوم السبت بالاوجه صوب الجماعة الترابية سبع عيون من أجل إعطاء أشغال بناء ملعب لكرة القدم بذات الجماعة

ويندرج هذان الفضاء الرياضي في إطار سياسة القرب الاجتماعي لدى الأطفال والشباب، ومحاربة الانحراف والإدماج السوسيو – رياضي للفئات المستهدفة، من خلال ولوج أوسع للتجهيزات والخدمات الأساسية، ودعم الولوج للبنيات الرياضية، وتوفير فضاء لممارسة كرة القدم.

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