الملك يخاطب شعبه مساء السبت بمناسبة ذكرى عيد العرش
أفاد بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بمناسبة تخليد الذكرى الرابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.
وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم السبت ابتداء من الساعة التاسعة مساء.
كما سيترأس الملك محمد السادس، زوال يوم غد الأحد، حفل استقبال بساحة عمالة المضيق – الفنيدق بمدينة المضيق،
وسيترأس الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان، زوال يوم الاثنين 31 يوليوز، حفل أداء القسم، الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية.
وبهذه المناسبة، ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان.
كما سيترأس الملك محمد السادس، عصر نفس اليوم، حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
15 تعليقات
اصدق عبارات التهاني و التبريكات لحضرة صاحب الجلالة ،عاهلنا المفدى حفضه الله و للشعب المغربي قاطبة بهذه المناسبة الغالية .
اين الثروة ،وكل من تكلم وفضح المفسدين سيسجن
الله ينصر سيدنة سيدي محمد و مولاي الخسن
علله اشوف فحال ادرويش
نجدد الولاء والبيعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
الله احفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
اللهم احفظ ملكنا الهمام..
اللهم سدد خطاه يارب العالمين..
ملك الفقراء اللهم انصره نصرا عزيزا…
اللهم اشفيه شفاءا عاجلا..
اللهم احفظ حامي الملة والدين..
الملك محمد السادس نصره الله وايده منذ تربعه على العرش عرف عصره ازدهار وتنمية ..
لولا الملك محمد السادس نصره الله الذي بنى المغرب القوي وكذالك ساعد الدول الافريقية على التنمية..
الهم احفظه في ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن ..
مغرب الامس ليس مغرب اليوم حيث عمل جلالة الملك محمد السادس نصره الله على أمنية أقاليم المدن المغربية وتطوير الاقتصاد ومحاربة الأمية ..