الملك يخاطب شعبه مساء السبت بمناسبة ذكرى عيد العرش

هبة بريس

أفاد بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بمناسبة تخليد الذكرى الرابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم السبت ابتداء من الساعة التاسعة مساء.

كما سيترأس الملك محمد السادس، زوال يوم غد الأحد، حفل استقبال بساحة عمالة المضيق – الفنيدق بمدينة المضيق،

وسيترأس الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان، زوال يوم الاثنين 31 يوليوز، حفل أداء القسم، الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية.

وبهذه المناسبة، ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان.

كما سيترأس الملك محمد السادس، عصر نفس اليوم، حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.

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