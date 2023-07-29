الصورة من الارشيف

قرصنة المعطيات البنكية تجر فرنسيا من أصل مغربي الى الاعتقال

2023-07-29 / 14:08
0
هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الجمعة 28 يوليوز الجاري، مواطنا فرنسيا من أصول مغربية، يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه به في قرصنة معطيات مجموعة من البطاقات البنكية الأجنبية، واستعملها بشكل تدليسي في تأدية أثمنة الإقامة بمؤسسات فندقية بمدينة مراكش، وذلك بمشاركة مشتبه فيهم آخرين تعكف الأبحاث على تحديد هوياتهم.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن تشخيص هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه نهاية الأسبوع الجاري بمدينة مراكش.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كفيفة وتعاني إعاقة حركية.. طالبة تحصل على الإجازة في القانون الخاص بسطات

كفيفة وتعاني إعاقة حركية.. طالبة تحصل على الإجازة في…

2023-07-29 / 12:55
Photo of عرضا سيدة للسرقة بالعنف.. إيقاف شخصين بسلا

عرضا سيدة للسرقة بالعنف.. إيقاف شخصين بسلا

2023-07-29 / 11:32
Photo of معدل انتشار التهاب الكبد الفيروسي C يقدر بـ0.5% في المغرب

معدل انتشار التهاب الكبد الفيروسي C يقدر بـ0.5% في…

2023-07-29 / 11:19
Photo of الصديقي يدشن السوق الجديد لبيع السمك بميناء الصويرة

الصديقي يدشن السوق الجديد لبيع السمك بميناء الصويرة

2023-07-29 / 10:53
Photo of نجاح باهر و حضور جماهيري غفير في مهرجان التبوريدة بجماعة عين الشقف

نجاح باهر و حضور جماهيري غفير في مهرجان التبوريدة…

2023-07-29 / 09:47
Photo of طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-29 / 09:11
Photo of برلمانية تدعو الحكومة لإيقاف زراعة البطيخ الأحمر

برلمانية تدعو الحكومة لإيقاف زراعة البطيخ الأحمر

2023-07-28 / 19:56
Photo of مكافحة “الإيدز” في العالم.. ما حال المغرب ؟

مكافحة “الإيدز” في العالم.. ما حال المغرب ؟

2023-07-28 / 19:42
Photo of عيد العرش…القوات الملكية الجوية تنظم استعراضات جوية بالمضيق

عيد العرش…القوات الملكية الجوية تنظم استعراضات جوية بالمضيق

2023-07-28 / 19:00
Photo of منظمة دولية تلتمس عفوا ملكيا للإفراج عن صحفيين معتقلين

منظمة دولية تلتمس عفوا ملكيا للإفراج عن صحفيين معتقلين

2023-07-28 / 18:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق