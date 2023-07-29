ترامب: لن أتوقف عن الترشح للانتخابات حتى لو تمت إدانتي
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الجمعة، إنه لن يُنهي حملته الرئاسية لعام 2024 حتى لو ثبُتت إدانته وحُكم عليه في عدة تهم موجهة إليه.
وتحدّث ترمب في مقابلة ببرنامج جون فريدريكس الإذاعي بعد يوم من توسيع الادّعاء الاتحادي نطاق التحقيق في القضية المرفوعة ضدّه فيما يتعلّق بتعامله مع وثائق سرية بعد تركه منصب الرئاسة.
ونفى ترمب، تهم إساءة التعامل مع تسجيلات أمنية طلبها محققون اتحاديون، وذلك بعد يوم من إضافة الادعاء تهما جديدة لترمب بأنه أمر موظفيه في منتجع في فلوريدا بحذف مقاطع الفيديو.
وذكر ترمب، الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، في مقابلة مع الإذاعي المحافظ جون فريدريكس، أنه يعتقد أنه لم يكن مطالبا بتسليم التسجيلات الأمنية من منتجع مار-إيه-لاجو بفلوريدا ولكنه فعل ذلك على أية حال.
وقال ترمب “كانت تلك تسجيلات أمنية. سلمناها إليهم”.
10 تعليقات
ويبقى دونالد ترامب من احسن الشخصيات الرئاسية التي مرت في ولايات الأمريكية.
جوبيدن رئيس الحالي الولايات المتحدة الأمريكية مختلف تماماً عن شخصية الرئيس الامريكي السابق.
الرئيس دونالد ترامب يمتاز بعدة مواصفات ومميزات التي تستجيب لمطالب الشعب الأمريكي ن
نتمنى عودته مرة تالثة للانتخابات الرئاسية الأمريكية والفوز بها لأنه هو الرئيس الملائم في في الولايات المتحدة الأمريكية.
له شخصية قوية عن الرؤساء الذي مصوا من قبله .
الرئيس دونالد ترامب يمتاز بالمصداقية والشفافية وهو صريم هو الشخص المناسب لأمريكا .
بصفتي واحد من المعجبين بشخصية الرئيس دونالد ترامب اتمنى عودته إلى المرة الثالتة لأنه شخصية بارزة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
لقد ترك بصمة رائعة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية وجعلها تبقى مسجلة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية .
دونالد ترامب له قضايا عدة في الفساد في امريكا ولا نريد عودته إلى الانتخابات الرئاسية المتحدة الأمريكية.
دونالد ترامب ترك أزمة خانقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لن تنساها ابدا، بتقتيل وتشريد اليتامي في معظم الدول العربية الإسلامية كسوريا مثلا والعراق والفساد المالي …..فهل تضحك الآن على نفسك بعد هذه المصائب كلها وتقول أنك ستعود إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية مرة أخرى هههههههههههه.