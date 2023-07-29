كفيفة وتعاني إعاقة حركية.. طالبة تحصل على الإجازة في القانون الخاص بسطات

2023-07-29 / 12:55
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محمد منفلوطي_هبة بريس

من قلب كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، نسوق لكم نموذجا للتحدي لطالبة جامعية، لم تنل منها الاعاقة نيلا ولا حتى حرمانها من نور العيون، ولم يعترض ذلك سبيلها في استكمال مشوارها العلمي والبحث الأكاديمي، تلك هي قصة الطالبة الباحثة “احسان المنصوري” الكفيفة والتي تعاني اعاقة حركية، بحيث استطاعت ان تلج مقاعد الدراسة بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، لتتوج مسارها الجامعي بمناقشة قيمة لرسالتها لنيل شهادة الاجازة في القانون الخاص بامتياز.

الحدث المتميز، حضره رئيس جامعة الحسن الأول عبد اللطيف مكرم، وعميدة الكلية وأساتذة وموظفين، كما تفاعل الاستاذ الجامعي ياسين المفقود أستاذ القانون الخاص بالكلية ذاتها، والذي بدوره يعاني إعاقة بعد أن بثرت رجله اليسرى، تفاعل وقال : “صدق من قال كل ذي عاهة جبار”…

إنها نموذج من نماذج شتى لطلبة وطالبات، رفضن الخنوع والاستسلام للاعاقة، نموذج الطالبة احسان، وقبلها الطالبة جيهان التي حصلت بدورها في وقت سابق على دبلوم سلك الماستر، هذه الأخيرة التي عاهدت والدها الذي توفي قبل ان يزفها عروس إلى بيت زوجها، عاهدت نفسها ان تواصل مشوارها العلمي لتلج بذلك مقاعد العلم بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، كطالبة في سلك الماستر شعبة القانون الجنائي متسلحة بإيمانها القوي بالله، ومستندة على كتف والدتها التي وهبت حياتها لها كاملة دون نقصان.

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‫2 تعليقات

  2. الف مبروك وكلنا فخرا واعتزازا بكي وبي والدتك التي كانت الاولا في مسيرتك العلمية جزاها الله عنك كل خير

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