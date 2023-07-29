الهلال السعودي يخطط للتعاقد مع يوسف النصيري

هبة بريس : رياضة

يخطط الهلال السعودي للتعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم اشبيلية الإسباني خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت مصادر إعلامية سعودية أن إدارة الهلال وضعت خلال الساعات القليلة الماضية المهاجم يوسف النصيري ضمن قائمة المطلوبين لتعزيز صفوف الفريق هذا الصيف، تحسبا لأي طارئ بشأن صفقة الصربي ميتروفيتش، مهام فولهام الإنجليزي.

ووفقا لنفس المصادر فإن الصعوبات التي وجدها الهلال في التعاقد مع ميتروفيتش جعلت إدارة النادي تضع النصيري كخيار جديد في حالة فشل ضفقة مهاجم وهداف فولهام الإنجليزي.

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