عرضا سيدة للسرقة بالعنف.. إيقاف شخصين بسلا

2023-07-29 / 11:32
1
هبة بريس

تفاعلت مصالح الأمن الإقليمي بسلا، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخصين بتعريض سيدة للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام بحي “سعيد حجي” بمدينة سلا.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تشخيص هويتي المشتبه فيهما وتوقيفهما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 20 و25 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة بمجرد استكمال إجراءات البحث.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قرصنة المعطيات البنكية تجر فرنسيا من أصل مغربي الى الاعتقال

قرصنة المعطيات البنكية تجر فرنسيا من أصل مغربي الى…

2023-07-29 / 14:08
Photo of كفيفة وتعاني إعاقة حركية.. طالبة تحصل على الإجازة في القانون الخاص بسطات

كفيفة وتعاني إعاقة حركية.. طالبة تحصل على الإجازة في…

2023-07-29 / 12:55
Photo of معدل انتشار التهاب الكبد الفيروسي C يقدر بـ0.5% في المغرب

معدل انتشار التهاب الكبد الفيروسي C يقدر بـ0.5% في…

2023-07-29 / 11:19
Photo of الصديقي يدشن السوق الجديد لبيع السمك بميناء الصويرة

الصديقي يدشن السوق الجديد لبيع السمك بميناء الصويرة

2023-07-29 / 10:53
Photo of نجاح باهر و حضور جماهيري غفير في مهرجان التبوريدة بجماعة عين الشقف

نجاح باهر و حضور جماهيري غفير في مهرجان التبوريدة…

2023-07-29 / 09:47
Photo of طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-29 / 09:11
Photo of برلمانية تدعو الحكومة لإيقاف زراعة البطيخ الأحمر

برلمانية تدعو الحكومة لإيقاف زراعة البطيخ الأحمر

2023-07-28 / 19:56
Photo of مكافحة “الإيدز” في العالم.. ما حال المغرب ؟

مكافحة “الإيدز” في العالم.. ما حال المغرب ؟

2023-07-28 / 19:42
Photo of عيد العرش…القوات الملكية الجوية تنظم استعراضات جوية بالمضيق

عيد العرش…القوات الملكية الجوية تنظم استعراضات جوية بالمضيق

2023-07-28 / 19:00
Photo of منظمة دولية تلتمس عفوا ملكيا للإفراج عن صحفيين معتقلين

منظمة دولية تلتمس عفوا ملكيا للإفراج عن صحفيين معتقلين

2023-07-28 / 18:38

تعليق واحد

  1. ماشي مشكل،ادوزو سيمانة ويخرجوا.فهم كن خدام الدولة. تحيا للحموشي،والقضاء المغربي الذي يراعي أمن المغاربة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق