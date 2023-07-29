عرضا سيدة للسرقة بالعنف.. إيقاف شخصين بسلا

هبة بريس

تفاعلت مصالح الأمن الإقليمي بسلا، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخصين بتعريض سيدة للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام بحي “سعيد حجي” بمدينة سلا.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تشخيص هويتي المشتبه فيهما وتوقيفهما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 20 و25 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة بمجرد استكمال إجراءات البحث.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1