معدل انتشار التهاب الكبد الفيروسي C يقدر بـ0.5% في المغرب

هبة بريس - الرباط

يحتفل المغرب على غرار المجتمع الدولي، في 28 يوليوز 2022، باليوم العالمي لمكافحة داء التهاب الكبد الفيروسي، تحت شعار “حياة واحدة.. كبد واحد.”

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن تخليد هذا اليوم يندرج في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التهابات الكبد الفيروسية 2022-2026 والتي يلتزم المغرب من خلالها بالحد من تسجيل الإصابات الجديدة والوفيات بنسبة 50 بالمائة بحلول سنة 2026، إضافة إلى وضع المغرب على طريق القضاء على هذا الداء بحلول سنة 2030 تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.

ويحدث التهاب الكبد الفيروسي، يضيف ذات البلاغ، بعد الإصابة بالفيروسات التي تسبب التهابا في الكبد، وتعتبر الأنواع A و B و C، أكثر السلالات انتشارا، كما تعتبر المسبب الأكثر شيوعًا لتليف وسرطان الكبد الذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، بحسب وزارة الصحة.

وبحسب البلاغ، ينتقل فيروس التهاب الكبد A عن طريق تناول الماء أو الطعام الملوث أو عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب به، أما الفيروس المسؤول عن التهاب الكبد B و C فغالبًا ما ينتقل من الأم إلى الطفل أثناء الولادة، أو من خلال ملامسة الدم أو سوائل الجسم الأخرى أثناء الاتصال الجنسي مع شخص مصاب، أو عبر الحقن غير الآمن، (تعاطي المخدرات عن طريق الحقن)، أو التعرض لأدوات حادة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه على المستوى الوطني، ووفقًا لبيانات المسح الوطني المتعلق بنسبة الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي بالمغرب الذي أجري عام 2019، يقدر معدل انتشار التهاب الكبد الفيروسي C بنحو 0.5 بالمائة بين عموم السكان، فيما يصل معدل انتشار النوعين A وB، بنسبة 88 بالمائة و0.7 بالمائة على التوالي.

يشار إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعي تتولى، في إطار برنامج مكافحة التهاب الكبد الفيروسي، التصدي لهذا الداء على المستوى الوطني. ويقوم هذا البرنامج الوقائي على إدماج التطعيم ضد فيروس التهاب الكبد الوبائي منذ 1999 في البرنامج الوطني للتلقيح خصوصا خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى بعد الولادة، إضافة إلى ضمان سلامة نقل الدم من خلال فحص الأجسام المضادة لفيروس التهاب الكبد خلال عمليات التبرع بالدم، فضلا عن الاستخدام الآمن لمعدات الحقن ذات الاستخدام الواحد.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أطلقت الحملة الوطنية الأولى للكشف عن التهاب الكبد الفيروسي “س”، خلال الفترة الممتدة من 28 يوليوز إلى 28 دجنبر عام 2022، وهو ما مكن من إجراء أزيد من 124 ألف 532 اختبار سريع لفحص التهاب الكبد الوبائي C بين الفئات المستهدفة، إضافة إلى علاج 541 حالة مصابة بهذا الداء على المستوى الوطني.

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