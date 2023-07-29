أسود الأطلس

يوسف النصيري على رادار الهلال السعودي

2023-07-29 / 10:00
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هبة بريس - وكالات

قالت صحيفة “الرياضية” إن نادي الهلال يستهدف التعاقد مع المهاجم المغربي يوسف النصيري من إشبيلية.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة الهلال وضعت الدولي المغربي في صدارة خياراتها، تحسُّبًا لعدم الوصول لاتفاق مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فولهام.

وذكرت الصحيفة: “المفاوضات مع فولهام تشهد “عدم توافق” في الجوانب المالية، ما دعا إدارة الهلال للتحرُّك سريعًا لتوفير بدلاء، يتقدَّمهم يوسف النصيري”.

وسبق أن لعب يوسف النصيري البالغ من العمر 26 عاما لمالاغا وليغانيس، قبل أن ينضم لإشبيلية في 2020.

ويرتبط يوسف النصيري بعقد مع إشبيلية حتى يونيو 2025.

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