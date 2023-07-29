طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-29 / 09:11
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية وبالريف وداخل منطقة طنجة، وحار نسبيا شمال المنطقة الشرقية وشرق الأقاليم الجنوبية وبباقي السهول الداخلية.

وستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل الشمالية والوسطى، فضلا عن بعض الخلايا الرعدية المصحوبة بقطرات مطرية متفرقة ستهم مرتفعات الأطلس المتوسط والهضاب العليا الشرقية.

كما يرتقب تناثر محلي لحبات من الغبار بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى ومرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 19 و24 درجة بالمنطقة الشرقية والريف وبهضاب الفوسفاط ووالماس وستكون ما بين 15 و 22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا.

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‫9 تعليقات

  8. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..

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