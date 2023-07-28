“سان جيرمان” يعلن رسميا انتقال ماورو إيكاردي إلى غلطة سراي

هبة بريس

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة عن انتقال لاعبه الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى غلطة سراي التركي.

وقال باريس سان جيرمان عبر موقعه الرسمي: “بعد إعارته إلى غلطة سراي موسم 2022-2023، ينضم ماورو إيكاردي إلى النادي التركي بصفقة دائمة”.

وتوجه باريس سان جيرمان بالشكر لإيكاردي، متمنيا له النجاح في مسيرته المهنية

ولعب إيكاردي (30 عاما) على سبيل الإعارة في غلطة سراي بالموسم الماضي، حيث قدم أداء مبهرا وسجل 22 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 24 مباراة بالدوري، ليساعد الفريق في الفوز بالمسابقة للمرة الأولى منذ 2019 وللمرة 23 في تاريخه وهو رقم قياسي.

وكان النادي التركي قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات رسمية للتعاقد مع مهاجم إنتر ميلان الأسبق

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