الـ”يويفا” يستبعد يوفنتوس من المسابقات الأوروبية

2023-07-28 / 23:02
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هبة بريس _ رياضة

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الجمعة استبعاد نادي يوفنتوس الإيطالي من المسابقات الأوروبية للأندية في الموسم المقبل بعد إيقافه لخرق قواعد ترخيص الأندية ولوائح اللعب المالي النظيف.

أعلن الاتحاد في بيان رسمي فرض غرامة مالية على النادي الإيطالي قدرها عشرون مليون يورو، عشرة ٌ منها جاءت مشروطة إذا كانت الميزانيات السنوية للنادي في السنتين المقبلتين إضافة للسنة الماضية لا تتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتأتي هذه القرارات على خلفية قضية الفساد المالي التي اُتهم بها يوفنتوس والمتعلقة بمحاولة الالتفاف على قواعد اللعب المالي النظيف.

وأوضحت التقارير الصحفية الإيطالية أن يوفنتوس لم يعترض على هذه القرارات لضمان عدم تعرضه للعقاب لاحقًا إذا تأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

وفتحت لجنة المراقبة المالية في اليويفا تحقيقا رسميا مع يوفنتوس في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد أشهر من توصل النادي الإيطالي لتسوية ضمن ثمانية أندية مع اليويفا عقب الإخفاق في الالتزام بمتطلبات مالية.

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