برلمانية تدعو الحكومة لإيقاف زراعة البطيخ الأحمر
دعت هند الرطل بناني، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف زراعة البطيخ الأحمر.
وقالت بناني في سؤال كتابي موجه للوزير المذكور، إن المغرب يشهد سنة 2022 و2023 أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود، مؤكدة أن الوضع مرشح للأسوأ في أفق السنوات القادمة.
وأوضحت النائبة البرلمانية، أن التوقعات تشير إلى انخفاض نسبة الأمطار، وارتفاع سنوي للحرارة، مع انخفاض في حقينة السدود.
ورغم ذلك، تردف بناني، نجد أن زراعة البطيخ الأحمر مستمرة، كما أن صادراته زادت ب 44 ألف طن في هذه السنة، مشيرة إلى استهلاك هذه الفاكهة للماء بشكل كبير واستنزافها للتربية.
وتساءلت عضو المجموعة النيابية عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإيقاف هذه الزراعة في ظل الأزمة الخانقة للماء ببلادنا، وأيضا التدابير المستقبلية التي سيتم القيام بها للحد من تصدير هذا المنتوج تفاديا للأسوأ.
10 تعليقات
نعم لانه يستهلك كمية أكبر من الماء..
الدلاح او البطيخ الاحمر يستهلك كمية مهمة من الماء..
على وزارة الفلاحة التدخل لوضع حد لهذه الخروقات التي تقع في زراعة الدلاح..
الدلاح والافوكادو مادتان تستهلكا الماء بكثرة..
البطيخ الأحمر استنزف الفرشة المائية والأبار..
الفلاحين الكبار استنزفوا الفرشة المائية..
نتمنى ان يمنع كل المولد الفلاحية التي تستنزف المادة الحيوية وهي الماء ..
يجب تفعيل هذا المطلب والمصادقة عليه ..
المغرب يواجه أزمة المياه ..
المغرب محتاج إلى النظر في أجور الغرفتين البرلمانيتين اولا واخيرا؟ تنهبون المال العام باطلا لتخرجون بهرطقات فارغة !؟ اجوركم تتعدى مثيلاتها في أوروبا والدخل الفردي والاجر الشهري شاسع بيننا وبينهم!! لا تستحمرون المغاربة اننا نتألم بصمت.