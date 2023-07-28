عيد العرش…القوات الملكية الجوية تنظم استعراضات جوية بالمضيق

2023-07-28 / 19:00
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هبة بريس _ الرباط

أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وبمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على عرش أسلافه المنعمين، ستقوم القوات الملكية الجوية في إطار الاحتفالات بهذه المناسبة المجيدة باستعراضات جوية، يوم الأحد 30 يوليوز 2023، على مشارف شاطئ المضيق، ويوم الإثنين 31 يوليوز، على مشارف شاطئ مارتيل، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.

وأضاف المصدر ذاته أنه ستقوم بإحياء هذه الاستعراضات الجوية، الفرقة المرموقة “المسيرة الخضراء” للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية.

وبهذه المناسبة الغالية، يشير البلاغ، ستقوم الفرقة الموسيقية التابعة للقوات الملكية الجوية بتقديم عروض موسيقية يومي 29 و30 يوليوز 2023 ابتداء من الساعة التاسعة مساء بالهواء الطلق بتطوان، تستحضر الأغاني التراثية المغربية تخليدا لهذه الذكرى الغالية

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‫11 تعليقات

  4. الشعب المغربي يجدد الولاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..

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