“عبد السلام أحيزون” رئيسا للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى

2023-07-28 / 18:51
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هبة بريس _ الرباط

أعيد انتخاب عبد السلام أحيزون، بالاجماع، رئيسا للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى لولاية خامسة، وذلك خلال الجمع العام الانتخابي للجامعة المنعقد اليوم الجمعة بالرباط.

وكان أحيزون انتخب أول مرة رئيسا للجامعة يوم رابع دجنبر 2006 خلفا لامحمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة، وأعيد انتخابه للمرة الثانية يوم 29 نونبر 2010، ثم لولاية ثالثة يوم 29 يناير 2015 مدتها أربع سنوات (2015-2019)، قبل أن يعاد انتخابه لولاية رابعة في 22 أبريل 2019

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