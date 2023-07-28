منظمة دولية تلتمس عفوا ملكيا للإفراج عن صحفيين معتقلين

هبة بريس

قالت منظمة مراسلون بلا حدود، الجمعة، إنها التمست من الملك محمد السادس، العفو عن الصحفيين المعتقلين، توفيق بوعشرين، وعمر الراضي، وسليمان الريسوني، للإفراج عنهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العرش .

وقال الكاتب العام للمنظمة غير الحكومية، كريستوف دولوار، في تدوينة على خدمة “إكس” المعروفة سابقاً بـ”تويتر”، “قبل عيد العرش في 30 يوليو وجهت رسالة إلى الملك، محمد السادس، لألتمس عفوا لفائدة الصحفيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، المعتقلين تعسفيا في المغرب”.

وجرت العادة أن يصدر الملك، محمد السادس، عفوا عن عشرات المعتقلين، بمناسبة هذا العيد الذي يصادف ذكرى اعتلائه العرش العام 1999، كما في الأعياد الوطنية والدينية عموما.

وجددت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان، الجمعة، اعتبار هؤلاء الصحفيين “معتقلين لأنهم مارسوا مهنتهم بكل استقلالية”.

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