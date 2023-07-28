انفجار قنينة عاشوراء بسطات…الأمن يوقف أربعة أشخاص للتحقيق

محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الأمن بسطات، تمكنت اليوم الجمعة من توقيف أربعة أشخاص من بينهم قاصرين اثنين للتحقيق معهم على خلفية انفجار قنينة غاز داخل ” شعّالة عاشوراء” والذي خلف مصرع قاصر فيما لازال آخر يتلقى العلاجات الضرورية بعد إصابته إصابة خطيرة على مستوى جمجمته.

هذا، وكانت ليلة الخميس الجمعة بسطات، قد عرفت فاجعة خطيرة تزامنا وفوضى ” احتفالات عاشوراء”، حيث انفجرت قنينة غاز داخل نيران الشعالة بإحدى الأحياء السكنية بطريق ابن أحمد بالمدينة، ضمن حادث كافيا لاستقطاب العشرات من المواطنين وسط ظلمة حالكة تضرب المكان بسبب ضعف الانارة العمومية، لمتابعة أطوار الفاجعة التي أودت بقاصر ، فيما رصدت هبة بريس عن قرب رئيس الشرطة القضائية وعناصر مسرح الجريمة وهم يقومون بجمع المعلومات وبقايا شظايا القنينة، فيما هرعت سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث للقيام بواجبها…

فوضى عارمة، ومفرقعات وصواريخ تمتد إلى ساعات متأخرة من ليلة الخميس والجمعة، ألسنة النيران ودخان العجلات المطاطية ملأ المكان وحبس الأنفاس وغلق بعض الشوارع والأزقة بمعظم الأحياء السكنية.

كما استفاقت المدينة صباح اليوم الجمعة على وقع آخر من مظاهر الفوضى والمتمثلة في اعتراض المارة بالماء وزلال البيض من قبل مراهقين عاثوا في الأرض فسادا وجدوا في المناسبة ضالتهم…

فمتى سيصحو الضمير ونتخلص من هكذا مظاهر عفا الزمان عنها؟ متى سنبقى رهينة في أيادي مراهقين وحتى بعض الشباب منهم يهددون أمن وسكينة المواطنين بأصوات مزعجة ومظاهر فوضوية تحت طائلة الاحتفالات المزيفة؟

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