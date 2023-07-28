النعم ميارة

ميارة يؤكد على أهمية التعاون البرلماني في تعزيز العلاقات المغربية الكازاخستانية

2023-07-28 / 17:44
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هبة بريس

أكد رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، اليوم الجمعة بالرباط ، على الأهمية التي يكتسيها التعاون البرلماني في تعزيز العلاقات المغربية الكازاخستانية وترجمتها إلى برامج وشراكات اقتصادية وتجارية تعود بالنفع على البلدين.

وأعرب السيد ميارة، خلال لقائه بسفيرة جمهورية كازاخستان بالمغرب سوليكول السيلوكيزي، عن استعداد مجلس المستشارين بحكم تركيبته وطبيعة انشغالاته الاقتصادية والاجتماعية لمواكبة مسلسل تطوير هذه العلاقات ودعمها بكل المبادرات.

وأشار ميارة، بحسب بلاغ لمجلس المستشارين، إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار تعزيز الروابط الأخوية المشتركة بين البلدين الشقيقين، مشيرا في هذا السياق إلى أن افتتاح سفارة لجمهورية كازاخستان بالرباط في دجنبر 2020 يشكل “ثمرة هذا المسار المتميز”.

من جهتها اعتبرت سفيرة جمهورية كازاخستان بالرباط أن المغرب بلد مهم وشريك حقيقي لبلادها، مشددة على ضرورة تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ومنحها دفعة جديدة لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة.

وأشارت السيدة السيلوكيزي إلى أن البلدين يتوفران على إمكانيات كبيرة وجب تطويرها، خاصة في مجالات الطاقة والفلاحة والنقل والسياحة وغيرها.

من جانب آخر أشادت السفيرة بالقرار الذي تقدم به المغرب ضد حرق نسخ القرآن الكريم وخطاب الكراهية ، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجماع أعضائها الـ193 ، معتبرة أن المملكة كانت وستظل بلدا رائدا إقليميا وعالميا في مجال النهوض بقيم السلام والتسامح وحوار الأديان والثقافات.

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