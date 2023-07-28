الملك يعزي رئيس دولة الإمارات إثر وفاة أخيه

2023-07-28 / 17:17
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر وفاة أخيه سعيد بن زايد آل نهيان.

وقال الملك محمد السادس، في هذه البرقية “فقد علمت ببالغ التأثر والأسى، نعي المشمول بعفو الله ورضاه، أخيكم، صاحب السمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، أحسن الله قبوله إلى جواره”.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب لكم، ومن خلالكم لسائر أفراد أسرتكم الأميرية الجليلة، وللشعب الإماراتي الشقيق، باسمي شخصيا وباسم أسرتي الملكية، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعين الله تعالى أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتغمد فقيدكم العزيز بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويحشره في زمرة الصديقين والصالحين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا”.

وأضاف الملك محمد السادس “وإذ أشاطركم مشاعر الحزن في هذا الرزء الفادح، لأسأل الله عز وجل أن يحفظ سموكم وأسرتكم الكريمة من كل مكروه، ويديم عليكم أردية الصحة والعافية وطول العمر”.

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