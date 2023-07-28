كأس الملك سلمان.. الرجاء الرياضي يحقق فوزا ثمينا أمام بلوزداد الجزائري

هبة بريس

حقق الرجاء الرياضي فوزا ثمينا أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

شباب بلوزداد كان السباق إلى التهديف عبر معاد حداد في الدقيقة 10، وأدرك الرجاء الرياضي التعادل عبر يسري بوزوق في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، وأضاف بوشعيب عراسي الهدف الثاني في الدقيقة 94.

وسيتلقي الرجاء الرياضي في مباراته الموالية مع الكويت الكويتي يوم الإثنين القادم بداية من السادسة مساء بالتوقيت المغربي.

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